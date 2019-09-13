Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов", - сказал он.



Христов не уточнил дату, когда и по какому каналу будет показана программа с участием актрисы.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание. Однако концертный директор артистки заявил, что с ней "все нормально". Позднее СМИ сообщили, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии, однако ее представители вновь опровергли эти сообщения.

Анастасия Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ, играла в театре под руководством Олега Табакова. Широкую известность ей принесла главная роль в сериале "Моя прекрасная няня". Кроме того, актриса часто выступает в роли телеведущей (в шоу "Танцы со звездами", "Ледниковый период", "Хорошие песни" и других). У нее двое взрослых детей от брака с Дмитрием Стрюковым. В 2008 году она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и в 2018-м родила ему дочь.



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