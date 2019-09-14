https://news.day.az/showbiz/1156183.html Кира Найтли родила второго ребенка - ФОТО
Кира Найтли родила второго ребенка - ФОТО
Британская актриса Кира Найтли родила второго ребенка. Папарацци сняли молодую маму во время прогулки по городу вместе мужем музыкантом Джеймсом Райтоном, который везет ребенка в коляске, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пол ребенка и дата рождения в настоящее время не известны.
Кира Найтли и Джеймс Райтон поженились в 2013 году, в 2015 году у них родилась дочь Эди.
Пока пара официально не подтверждала вторую беременность.
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