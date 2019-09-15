Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам Леонтьева, он обзвонил общих с Заворотнюк знакомых, и оказалось, что никто из них не в курсе проблем со здоровьем актрисы.

"Если было бы что-то серьезное, эти люди наверняка были бы в курсе. Скорее всего, все не так серьезно, как пишут. Шансы есть", - сказал он.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Заворотнюк экстренно доставили в одну из столичных больниц. Директор артистки заверил, что она скоро сама выступит в эфире одного из федеральных телеканалов с заявлением о состоянии своего здоровья. Позднее появилась информация, что телеведущую ввели в медикаментозную кому.



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