Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным телеканала, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

В августе в СМИ появились сообщения о серьезном заболевании артистки. По словам продюсера Андрея Разина, у нее диагностировали рак мозга (глиобластому).

Позже появилась информация о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник, затем подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам сотрудника Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирурга Вячеслава Рака, основная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, что не позволяет четко ограничить ее размеры.

При этом ни сама актриса, ни ее представители не подтвердили информацию о болезни. Директор Заворотнюк Стас Христов анонсировал ее выступление на одном из федеральных телеканалов, где она расскажет о своем самочувствии, но не уточнил, когда оно состоится.



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