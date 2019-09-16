Российская телеведущая, фотомодель, блогер, обладательница титула "Мисс Россия 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева провела минувший уикэнд в Баку.

"Добро пожаловать в Баку! Красота, пронесенная сквозь века и невероятная любовь к жизни - отличительная черта этого гостеприимного народа! Спасибо за такой теплый прием", - написала В.Лопырева, делясь в социальной сети Instagram впечатлениями о визите в азербайджанскую столицу.

Как сообщает Day.Az, в столицу Азербайджана знаменитость прилетела на день рождения брата и, судя по ее комментарию к снимку с торжества, сделала ему своим прилетом большой сюрприз.

Добавим, что Лопырева успела прогуляться по Ичеришехер и попробовать блюда азербайджанской национальной кухни.

Н. Гасымова

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