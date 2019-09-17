Телохранитель певца Майкла Джексона Мэтт Фиддс после выхода фильма о жизни знаменитости "Преследуй правду" заговорил об истинных причинах смерти короля поп-музыки. Он утверждает, что именно обвинения в педофилии сыграли не последнюю роль в смерти Майкла.

Как сообщает Day.Az, в интервью Daily Star Фиддс рассказал, что после громкого суда в 2005-м году Майкл Джексон буквально стал параноиком. По словам Мэтта, у Джексона ухудшилось состояние здоровья, когда он предстал перед судом по обвинению в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. И даже тот факт, что певца оправдали, не исправил ситуацию - последствия перенесенного стресса оказали пагубное влияние на общее состояние здоровья.

"После приговора стало ясно, что он никогда не сможет щелкнуть пальцами и снова вернуться в режим Майкла Джексона. В конце он был как ходячий мертвец. Еда и сон были для него большой проблемой, он был полностью раздавлен", - рассказал Фиддес.

Н. Гасымова

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