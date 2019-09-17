В Австралии начались съемки экранизации Mortal Kombat.

Об этом сообщил сценарист проекта Грег Руссо, опубликовав первую фотографию со съемок у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Esquire.

О сюжете будущего фильма пока ничего не сообщается, но известно, что у него будет рейтинг R, подразумевающий наличие сцен насилия и нецензурной брани.

Режиссером проекта выступил Саймон Маккуойд, для которого фильм станет полнометражным дебютом.

Мехкад Брукс (Джакс Бриггз)

Чин Хан (Шанг Тсунг)

Хироюки Санада (Скорпион)

Таданобу Асано (Рэйдена)

Сиси Стрингер (Милина)

Люди Лин (Лью Кэнг)

Джо Таслим (Саб-Зиро)

Джош Лоусон (Кейно)

Джессика Макнэми (Сонья Блэйд)

Льюис Тан (роль неизвестна)

Макс Хуанг (Кунг Лао)

Фильм появится на экранах в марте 2021 года.

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