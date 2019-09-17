Во время лечения в Германии актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа. Об этом пишет газета "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, в июне родные артистки вызывали ей скорую помощь из-за резко подскочившего давления. Заворотнюк встретила врачей в сознании и якобы сама рассказала о своем диагнозе и показала медицинскую документацию на немецком языке.

При осмотре пациентки медики обнаружили множество швов - следов трепанации: немецкие коллеги пытались добраться до опухоли. После операции у актрисы поднялось давление, начались сильные боли и в итоге она вернулась домой, говорится в статье.

В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании артистки. Позже ряд изданий сообщил о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга, однако не уточнил, откуда у него такая информация. Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.



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