Съемки нового сериала на основе фэнтезийной трилогии "Властелин колец" пройдут в Новой Зеландии. Об этом сообщает компания Amazon, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее компания сообщила, что приобрела права на телевизионный показ сериала, основанного на трилогии английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина. У сериала будет несколько сезонов, в них покажут сюжеты, предшествующие событиям первой части трилогии - романа "Братство кольца". Местом событий останется Средиземье. Также ожидается, что будут сняты дополнительные серии - спин-оффы.

"Мы счастливы официально подтвердить, что Новая Зеландия станет местом съемок нашего сериала, основанного на историях по роману "Властелин колец" Джона Толкина", - приводятся в пресс-релизе слова исполнительных продюсеров Джея Ди Пэйна и Патрика Маккэя.

По их словам, для съемок нужно было найти место, где можно "воссоздать первозданную красоту Второй эпохи Средиземья", что-то величественное, "с нетронутыми побережьями, лесами и горами, но в то же время это должно было быть место, где есть первоклассные съемочные площадки, студии и высокопрофессиональные и опытные работники".

Как сообщает газета Guardian, главным конкурентом Новой Зеландии была Шотландия. Однако, по данным издания, одной из основных причин "поражения" Шотландии в борьбе за право стать местом съемок стала нестабильная ситуация из-за Brexit.

Стоимость контракта на проведение съемок составила 1,3 миллиарда новозеландских долларов (823,7 миллиона долларов США). По оценкам газеты, сериал по "Властелину колец" станет самым дорогостоящим в истории.

Съемки начнутся в ближайшие месяцы в Окленде. Столица Новой Зеландии, Веллингтон, также рассматривалась как возможное место проведение съемок, однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку площади всех съемочных студий в городе занял голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, снимающий сиквелы к фильму "Аватар".

Фэнтезийная трилогия "Властелин колец" Толкина - одно из самых известных произведений XX века, оно было написано между 1937 и 1949 годами. Роман переведен более чем на 30 языков.



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