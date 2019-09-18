Заворотнюк пришла в сознание
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Тем не менее газета подчеркивает, что официальной информации о состоянии Заворотнюк не поступало.
В августе в СМИ появились сообщения о резком ухудшении здоровья актрисы. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака мозга.
В воскресенье "Пятый канал" сообщил, что актриса находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Знакомые актрисы косвенно подтверждают, что она находится в больнице, однако ее представители отказываются комментировать эти сообщения.
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