Академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании актрисы Анастасии Заворотнюк.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Москва 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, актриса обратилась в исследовательский центр после появления первых симптомов рака и прошла обследование в России. После этого она приняла решение продолжить лечение в Германии, где ей провели операцию. "После этого требуется еще дополнительное лечение. (...) Необходимы лучевая терапия, облучение. Это почти неприметная составная часть общего лечения таких больных", - отметил академик РАН, добавив, что лечение обходится очень дорого.

Коновалов подчеркнул, что диагностированная у Заворотнюк глиобластома - одна из самых распространенных и неизлечимых опухолей. "Некоторые из них оказываются чувствительными к определенным препаратам, к химиопрепаратам. И даже после неполного удаления удается либо продлить жизнь, либо излечить больных в очень редких случаях", - резюмировал он.

Диагноз рак мозга Анастасии Заворотнюк поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. При этом актриса не оставляла карьеру в кино и снялась в двух фильмах, рассказал приятель актрисы. В апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство - трепанацию черепа - во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы - злокачественная.

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Спустя несколько дней из-за аппарата искусственной вентиляции легких у нее возникли осложнения: полиорганная недостаточность и пневмония. Позднее сообщалось, что состояние Заворотнюк улучшилось: она пришла в себя и дышит самостоятельно.

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