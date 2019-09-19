Этой весной 61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария сообщили, что спустя всего год после рождения четвертого общего ребенка снова ждут малыша. Женщина не стала скрывать, что врачи прогнозируют ей и плоду не только множество осложнений, но и высокий риск прерывания беременности. Увы, в апреле Хилария сообщила, что потеряла ребенка.

Как сообщает Day.Az, супруга актера нашла в себе силы смириться с этой ситуацией, и уже в начале лета призналась, что готова снова попробовать родить. А вчера молодая мама выложила в свой микроблог свежее фото с округлившимся животом и сообщила, что находится на раннем сроке беременности.

Интернет-пользователи поздравили звездных супругов со скорым прибавлением в семье и пожелали Хиларии как можно больше здоровья.

Н. Гасымова

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