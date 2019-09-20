Известная индийская актриса Приянка Чопра удивила поклонников и своего супруга Ника Джонаса праздничным подарком ко дню его рождения.

Как сообщает Day.Az, 37-летняя знаменитость решила устроить праздник на широкую ногу. Актриса арендовала целый футбольный стадион в Чикаго, чтобы ее супруг, участник группы Jonas Brothers, смог отпраздновать свое 27-летие. Тематическая вечеринка прошла в кругу близких и друзей. Более того, знаменитость позаботилась о спортивной форме для игры и организовала товарищеский матч.

Отметим, что Ник Джонас был потрясен таким сюрпризом от любимой жены и на своей странице в Twitter поделился яркими фото и написал: "Я настолько счастлив, что смог отметить свое 27-летие в кругу семьи, друзей и поклонников в Чикаго и Сент-Поле. Моя прекрасная жена умеет удивлять! Она организовала трогательный футбольный матч с участием всех моих близких друзей и родственников на стадионе Soldier Field. После этого мы несколько часов играли в гольф, а затем была вечеринка".

Н. Гасымова

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