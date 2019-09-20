Спустя неделю после свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова, которую обсуждали все, режиссер решил высказаться на тему супружеской жизни.

Как сообщает Day.Az, новоиспеченный муж Ксении Собчак выложил фотографию со свадьбы, на которой пара кружится в медленном танце. Константин Богомолов нежно прижимает к себе невесту, закрыв глаза и наслаждаясь моментом. Фотографию он подписал лаконично: "Я счастлив с тобой".

Трогательное признание Константина понравилось подписчикам: "Прекрасно! Браво!", "Бог мой, как впечатляет! Ваши чувства проникают наружу из соцсетей. Таких, как Вы, попросту больше нет!". Но среди фолловеров нашлись и те, кто скептически отнесся к публикации. "Удалось приручить львицу. Надолго ли?", "Еще без году неделя. Все впереди", - писали негативно настроенные подписчики.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!