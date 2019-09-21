Певица Джамала планирует на время оставить эстрадную карьеру, чтобы завести еще одного ребенка. Об этом артистка рассказала в эфире передачи "Утро с Украиной", передает "Украинская правда".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исполнительница подчеркнула, что ей бы очень хотелось иметь большую семью. Она отметила, что у ее бабушки по матери было семеро детей, по отцу - двое.

36-летняя Джамала (настоящее имя Сусанна Джамаладинова) - победительница международного музыкального соревнования "Евровидение-2016". После победы в конкурсе она получила звание народной артистки Украины. В апреле 2017-го она вышла замуж за 25-летнего Бекира Сулейманова. В марте 2018 года у пары родился сын.

В дискографии Джамалы пять студийных альбомов. Последняя пластинка, "Крила", вышла в 2018 году.

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