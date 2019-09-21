Ровно неделю назад публику повергла в шок новость о том, что известная российская актриса, 48-летняя Анастасия Заворотнюк, тяжело больна и находится в реанимации. Диагноз звезды "Моей прекрасной няни" - четвертая стадия рака мозга. Как менялись новости о состоянии Анастасии Заворотнюк в течение недели и что из этого правда?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, некоторое время назад поклонники и звездные коллеги заметили на шее Анастасии Заворотнюк шрам, который очень напоминает последствия биопсии - процедуры, определяющей онкологию. Публика довольно быстро подхватила эту тему, и все стали обсуждать возможную болезнь актрисы. Несмотря на то, что представители Заворотнюк опровергали данную информацию, разговоры не прекратились, а лишь стали обрастать новыми подробностями, конечно же, инсайдерскими.

Еще спустя некоторое время звезда "Моей прекрасной няни", опять же, якобы по заявлениям коллег, стала реже участвовать в съемках и меньше работать. Сама же Анастасия Заворотнюк утверждала, что хочет больше времени уделить новорожденной дочери. К слову, о дочери. Малышка Мила появилась на свет в октябре 2018-го, якобы с помощью экстракорпорального оплодотворения, и этот факт никак не может оставить публику в покое. Все склонны думать, что рак мозга у Анастасии Заворотнюк развился на фоне процедуры ЭКО и беременности. К тому же неизвестные информаторы сообщили СМИ, что как раз после рождения третьего ребенка у звезды начались сильные головные боли.

Однако странным образом все вдруг забыли, что новость о появлении Милы всех не на шутку удивила. Дело в том, что, по сообщению одного из российских продюсеров, Заворотнюк снималась в его картине как раз в период, когда должна была пребывать на последних месяцах беременности. При этом округлившегося живота никто не видел, напротив, отмечается, что актриса была в отличной форме. Так или иначе, Заворотнюк и Чернышов не стали комментировать догадки.

Отметим, многие проводят параллели между историями Жанны Фриске, которая умерла в 2015-м в результате рака головного мозга спустя два года после рождения сына Платона. Семья артистки не стала долго скрывать тяжелую болезнь и вскоре после начала лечения сделала официальное заявление. Недавно Дмитрий Шепелев, супруг Жанны Фриске, заявил: "Истории до страшного схожи в других деталях: в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом эти параллели заканчиваются, конечно".

Неутешительный диагноз Анастасия узнала в Германии еще зимой, однако отказываться от съемок не стала. В апреле актрисе провели трепанацию черепа, однако в результате у звезды усилились головные боли и поднялось артериальное давление. Спустя короткое время Заворотнюк отправилась в Польшу, где ее состояние ухудшилось, и артистку доставили в одну из местных клиник. Некоторый период звезда пробыла под наблюдением врачей, а затем была доставлена в Москву в тяжелом состоянии.

При этом ни родственники, ни коллеги, ни друзья Анастасии ее состояние не комментировали. Кроме одного человека - продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина. Именно он регулярно обращается к подписчикам в Instagram, а по некоторым данным, является информатором СМИ. Это Разин первым подтвердил новость о критическом состоянии Заворотнюк. Тот же Разин утверждает, что актриса пыталась омолодиться стволовыми клетками, которые, по его словам, и спровоцировали появление опухоли мозга. Стоит отметить, мужчина никогда не входил в близкий круг общения Анастасии, но почему-то именно он больше всех "проникся" ее сложной ситуацией.

Но если семья Заворотнюк предпочитает не афишировать состояние ее здоровья, зачем это делает Разин? Пожалуй, ответ лежит на поверхности. "Этот человек решил, видимо, что ему господом дарована новая Фриске, и он может приподняться на этом", - пишет сооснователь Telegram-канала Baza Никита Могутин. К слову, точку зрения Могутина разделяют коллеги Анастасии.

В своем сообщении мужчина также заявил, что семья Заворотнюк запретила Разину комментировать ее болезнь:

"Да просто родственники Анастасии запретили продюсеру раскрывать свой рот под видом источника СМИ. И чудо! Сразу же после этого появились новости, что Заворотнюк перевели обратно в обычную палату, а ее состояние внезапно улучшилось. Но на самом деле оно и не ухудшалось, и ее никуда не переводили. Анастасия лечилась, лечится и держится. У нее все должно быть только хорошо", - заверил Могутин.

А пока Разин говорит о стволовых клетках как о причине развития рака, медики утверждают, что ни процедура ЭКО, ни беременность, ни омоложение стволовыми клетками не вызывают онкологию. Другое дело, если опухоль уже существовала - при беременности она растет гораздо быстрее. Однако утверждать, что Анастасия в принципе была беременна третьим ребенком, - нельзя.

Как бы там ни было, несколько дней назад новости о состоянии Заворотнюк стали носить более позитивный характер: актриса якобы вышла из комы, переведена из реанимации в обычную палату, а медики возобновили ее лечение. Но впадала ли Анастасия в кому, была ли в реанимации и возникали ли у нее осложнения - пневмония и полиорганная недостаточность, до сих пор достоверно неизвестно. Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему не комментирует ее состояние.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!