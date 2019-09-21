Ирина Шейк чуть не упала на подиуме в Милане - ВИДЕО
19 сентября 33-летняя Ирина Шейк приняла участие в показах итальянских брендов Bottega Veneta и Moschino. На последнем случился небольшой инцидент.
Как сообщает Day.Az, экс-возлюбленная Брэдли Купера вышла на подиум в желтом боди в виде скрипки и с нотами в руках. За необычный наряд стоит сказать спасибо Джереми Скотту, креативному директору Дома. Также на Шейк красовались туфли на высоких каблуках, которые и подвели звезду. Во время проходки Ирина немного поскользнулась, не удержав равновесие, но не упала.
Впрочем, это нисколько не расстроило звезду - Ирина даже посмеялась над собой, опубликовав в инстаграм-историях видео этого небольшого конфуза.
Н. Гасымова
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