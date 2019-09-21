Солисты южнокорейской группы BTS не будут освобождены от службы в армии, подтвердили представители министерства обороны Кореи. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство обороны сейчас обсуждает вопрос, чтобы улучшить программу альтернативной службы в армии, но пока такое решение не принято", - прокомментировал чиновник из министерства обороны.

В Южной Корее могут получить освобождение от военной службы в армии олимпийские чемпионы и классические музыканты, у которых есть награды. Звездам K-pop и актерам отсрочки не предоставляются, в том числе участники BTS не имеют права на такую привилегию.

Музыканты попадают под программу обязательной службы в армии, которая рассчитана на мужчин в возрасте от 18 лет. Начать службу по закону необходимо до 27 лет (28 лет по восточноазиатскому счету возраста, - Прим.ред).

Поэтому первым обязан идти в армию уже в декабре самый старший солист Jin (Ким Сок Чин). Продолжительность зависит от рода войск (пехота, флот, военно-воздушные силы и др.) и составляет от 18 до 22 месяцев.

За отказ от прохождения военной службы в Южной Корее полагается тюремный срок.

В предыдущих интервью, когда журналисты затрагивали тему службы в армии, группа всегда говорила, что планирует соблюдать закон.

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