https://news.day.az/showbiz/1158825.html Эмилия Кларк в самом смелом декольте на «Эмми — 2019» - ФОТО
Эмилия Кларк в самом смелом декольте на «Эмми — 2019» - ФОТО
Эта ковровая дорожка "Эмми-2019" для популярной актрисы Эмилии Кларк - особенная. Она в последний раз представляет на престижной премии ТВ-проект всей жизни - сериал "Игру Престолов".
Как сообщает Day.Az, специально для исторического события Эмилия выбрала знаковое платье - перед объективами фотографов она появилась в провокационном наряде Valentino Haute Couture королевского темно-синего оттенка. Глубокое декольте стало самым смелым на "Эмми-2019".
Н. Гасымова
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