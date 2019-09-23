Эта ковровая дорожка "Эмми-2019" для популярной актрисы Эмилии Кларк - особенная. Она в последний раз представляет на престижной премии ТВ-проект всей жизни - сериал "Игру Престолов".

Как сообщает Day.Az, специально для исторического события Эмилия выбрала знаковое платье - перед объективами фотографов она появилась в провокационном наряде Valentino Haute Couture королевского темно-синего оттенка. Глубокое декольте стало самым смелым на "Эмми-2019".

Н. Гасымова

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