Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил у актрисы прощения в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

О заболевании Анастасии мужчина узнал из СМИ.

Шварцкопф рассказал, что они прожили вместе чуть больше года.

"Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может больше внимания с моей стороны... Я уехал в Таллин, она осталась в Москве. И постепенно отношения охладели", - рассказал мужчина.



Бывший супруг актрисы заявил, что приехал в Москву, чтобы поговорить с Анастасией и поддержать ее, но пока не может выйти с ней на связь.

Также он попросил прощения у Заворотнюк:

"Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий...", - сказал Шварцкопф.

В августе в СМИ появились сообщения об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Также поступали сведения о том, что ее подключили к системе искусственной вентиляции легких. На прошлой неделе появились сообщения, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно. Близкие косвенно подтверждают, что актриса находится в больнице, а ее представители не комментируют информацию.



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