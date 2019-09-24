На днях стало известно, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк, диагноз которой - последняя стадия рака мозга, перенесла повторную операцию. По словам источников, у звезды "Моей прекрасной няни" появилась надежда на выздоровление.

Сообщалось также, что актриса находится в сознании, а из ее палаты вынесли телевизор и также забрали мобильный телефон, чтобы звезда не узнала, что о ее состоянии говорят СМИ. Так, близкие Анастасии Заворотнюк решили полностью оградить ее от внешнего мира.

Однако вопреки информации об улучшении состояния звезды "Моей прекрасной няни", пациентка клиники, в которой находится Анастасия Заворотнюк, заявила, что актриса "умирает и ее отключили от аппаратов".

Кроме того, СМИ сообщили о последнем заключении медиков. Так, по мнению врачей, опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, теперь состояние звезды будут поддерживать лишь медикаментами. Известно, что на данный момент Анастасия Заворотнюк пребывает в стабильно тяжелом состоянии, но все же проходит терапию в частной московской клинике.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

Н. Гасымова

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