Актер Джаред Падалеки сыграет главную роль в перезапуске сериала "Крутой Уокер". Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что шоу станет именно перезапуском, а не сиквелом - Падалеки исполнит роль техасского рейнджера Корделла Уокера.

Проектом займутся сценаристка и исполнительный продюсер Анна Фрике (сериал "Доблесть"), а также продюсеры Дэн Лин ("Смертельное оружие") и Дэн Спило ("Солнечная сторона").

Сериал "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски" выходил на канале CBS с 1993 по 2001 год. Он транслировался более чем в ста странах и стал основой для полнометражной ленты "Крутой Уокер: Испытание огнем".

"Сверхъестественное" выходит с 2005 года. Падалеки исполнил в сериале одну из главных ролей.

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