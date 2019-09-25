Стартовали съемки сериала "Хороший человек" - нового проекта режиссера Константина Богомолова. Картина, основанная на реальных событиях, расскажет о деле "ангарского" маньяка. Так называли бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который убил 22 человек и сейчас отбывает пожизненный срок.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, в главных ролях снимаются Никита Ефремов, Юлия Снигирь и Андрей Бурковский. А что касается супруги режиссера - Ксении Собчак, она также примет участие в проекте и сыграет одну из жертв маньяка. Об этом стало известно благодаря фотографии, опубликованной телеведущей в Instagram. На снимке изображена символическая тарелка (которую по традиции разбивают перед началом съемок) с именами членов съемочной группы и актеров.

"Прошла кастинг у одного известного режиссера. И вот #ХорошийЧеловек", - подписала пост Ксения.

Н. Гасымова

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