Эксперт моды, стилист, телеведущий, популярный бакинец Владислав Лисовец рассказал своим подписчикам о том, что научило его видеть красоту.

Как сообщает Day.Az, Лисовец радует своих подписчиков в Instagram креативными фотосъемками, стильными образами и искренними мыслями. Вчера, например, стилист признался своей большой аудитории в соцсети, что работал на базаре в Баку и именно там научился распознавать природный "блеск".

"Когда мне было 9-10 лет, я подрабатывал на базаре в Баку, помогал реанимировать цветы и натирать до блеска фрукты. Может именно этот детский опыт научил меня видеть красоту и отличать природный "блеск" от искусственного, тряпкой натёртого", - написал популярный бакинец.

Н. Гасымова

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