Впервые в Баку в Международном центре мугама прошел концерт звезды нью-йоркского джаза Мишель Уокер, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Выступление прошло в сопровождении джазового квартета Алексея Черемизова.

Мишель Уокер - восхитительная нью-йоркская джазовая вокалистка со страстной и в тоже время нежной манерой исполнения, которая поражает всех своим особенным тембром голоса. Она регулярно принимает участие в различных фестивалях и концертах, выступая на одной сцене со звездами мирового уровня, и не перестает покорять публику своим талантом. В её власти смешивать классические мелодические ходы и современные стилистические находки, поэтому ее композиции отличает лёгкость и хороший музыкальный вкус, что не раз было отмечено как критиками, так и публикой.

Интересно, что после концерта Мишель Уокер решила прогуляться по Баку, причем, выразила желание посетить не достопримечательности, а жилые кварталы столицы. Как говорится, поближе познакомиться с жителями Баку. Мишель Уокер также стала гостем телеканала ITV в вечернем шоу Dj Фатеха и радио Avto Fm 107.7.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Az.

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