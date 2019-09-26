Американская певица, актриса Джессики Симпсон, некогда слывшая секс-символом, из-за третьей беременности полностью потеряла форму. Но спустя полгода после родов артистка сумела похудеть на 45 килограммов.

"6 месяцев. Минус 100 фунтов (да, весы показывали 240!)" - написала Джессика в своем Instagram под снимками в черном платье, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.

Для справки: 240 фунтов - это почти 109 килограммов.

Также Симпсон отметила, что худеть было очень непросто: "Я горжусь тем, что я - это снова я. В те моменты, когда мне казалось, что ничего не получится, я просто начинала работать над результатом еще упорнее".

Напомним, в марте этого года Джессика родила третьего ребенка. "Мы так счастливы и горды объявить о рождении нашей прекрасной дочери, Берди Мэй Джонсон", - сообщила певица о прибавлении в семействе в Instagram, уточнив также вес девочки - 4,9 кг.

Добавим, что третий ребенок дался Симпсон очень непросто: то она страдала от приступов беспокойства и болей в спине, то ужасно опухала, то целый месяц болела бронхитом. А в последние месяцы беременности Джессике вообще пришлось спать сидя из-за изжоги.

Н. Гасымова

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