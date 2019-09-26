Несмотря на то, что сплетни вокруг романа Леди Гаги и ее экранного супруга Брэдли Купера утихли, западные издания продолжают обсуждать тему их взаимоотношений. Голливудская певица и актриса не раз публично заявляла, что никаких чувств у нее к коллеге по сцене не было, но, кажется, знаменитость что-то недоговаривает.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, отношения Леди Гаги и Брэдли Купера были настолько серьезными, что влюбленные планировали пожениться, но в последний момент актер дал заднюю. Разумеется, эпатажную звезду отказ возлюбленного задел, и поговаривают, что он "разбил ей сердце".

"Они были парой и певица по уши влюбилась в своего партнера. Она думала, что он тот самый "единственный", и полагала, что он считает так же. После расставания с Ириной Шейк актер даже хотел сделать предложение Гаге и едва не купил кольцо. Но потом испугался серьезных отношений", - рассказывает собеседник издания.

Влюбленная Гага была разбита и даже пыталась вызвать ревность у возлюбленного, появившись на публике со звукорежиссером Дэном Хортоном. Но Брэдли Купер никак на это не отреагировал.

Н. Гасымова

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