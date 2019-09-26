Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна". Об этом сообщает КП, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, я сразу говорил, что сын не спал за рулем! Еще 29 лет назад я на этом настаивал. Ну сами подумайте: от места, где он рыбачил, до места трагедии ехать всего 15 минут, расстояние маленькое. Человек может заснуть только в долгой дороге и при сильной усталости. А это даже не раннее утро было. И вот зачем сейчас эти эксперты ворошат прошлое? У меня давно уже своя версия, я ее снова повторять не собираюсь", - заявил Роберт Цой.

Недавно Потлачук снова изучила материалы дела и с помощью специалистов провела исследование, в котором смогли восстановить события ДТП 1990 года. Она пришла к выводу, что музыкант не мог уснуть за рулем в тот момент, о чем рассказала Фонтанке.

Музыкант, автор песен и лидер рок-группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года на трассе в Латвии. Ему было 28 лет.

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