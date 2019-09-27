25 сентября в Лос-Анджелесе состоялся премьерный показ фильма "Бледная синяя точка", в котором одну из главных ролей сыграла Натали Портман. Среди многочисленных гостей мероприятия в здании Fox Studios появилась и сама актриса: поклонники и коллеги по цеху едва не ахнули, увидев звезду в роскошном наряде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, для выхода в свет Натали выбрала соблазнительный аутфит, который сразу привлек внимание публики. Черное боди с глубоким декольте актриса дополнила мини-юбкой в тон.

А вот об аксессуарах Портман намеренно забыла, что лишь украсило эффектный образ. Несмотря на неожиданный (и столь откровенный) выбор наряда, выглядела актриса сдержанно. Похоже, Натали все же смущалась своего рокового образа, поэтому на фотоколле чувствовала себя немного скованно.

Ранее для выходов в свет она предпочитала классические вечерние платья со сдержанным декольте и пышной юбкой. Похоже, сейчас в жизни Натали происходят перемены, ведь даже укладку в этот раз она сделала совершенно новую. Портман предстала перед фотографами с нежными локонами, хотя обычно предпочитает гладко зачесывать волосы.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!