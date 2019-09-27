Проживающий в Германии азербайджанский певец Сейран Исмаилханов выступил на слепом прослушивании вокального шоу "The Voice of Germany".

Как сообщает Day.Az, на прослушивании С.Исмаилханов исполнил песню популярного турецкого исполнителя Мустафы Сандала "Aya benzer". Его выступление привело в восторг всех четырех наставников немецкого "Голоса", обернувшихся на исполнение С.Исмаилханова.

Вызвавший восторг у публики и наставников певец рассказал, что он родом из Баку. Далее под аккомпанемент приглашенной на сцену мамы он исполнил отрывок из песни "Sənə də qalmaz".

Добавим, что свое участие в The Voice of Germany Сейран Исмаилханов продолжит в составе команды известного немецкого рэпера Sido.

Н. Гасымова

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