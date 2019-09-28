В 2009-м фотографии Николь Кидман с премьерного показа фильма "Девять" облетели все мировые СМИ. Исполнительница одной из главных ролей картины появилась на ковровой дорожке с крайне неудачным макияжем. Казалось бы, образ Кидман был продуман до мелочей: роскошное черное платье, безупречная укладка, а также легкий и естественный макияж. Да только о натуральной красоте в случае с Николь говорить не пришлось: из-за вспышек профессиональных фотокамер по всему лицу актрисы на снимках проступили ярко-белые пятна пудры. Не секрет, что в состав косметических средств входят светоотражающие частицы, которые могут исказить даже самый безупречный мейкап.

Похоже, визажисты Николь не жалели пудры, чтобы закрепить макияж звезды. Под глазами и на кончике носа Николь вовсю белела "мука": после такого бьюти-конфуза в Сети мгновенно появилось множество шуток о пристрастии тростинки-Кидман к выпечке и даже к запрещенным веществам! Похоже, ошибки прошлого ничему не научили актрису: несмотря на современное обилие качественных косметических средств, рассчитанных на вспышки объективов, Кидман по-прежнему выходит в свет с белым носом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, 26 сентября Николь появилась на гала-концерте в Монако. Для мероприятия она выбрала изящное черное платье-футляр, которое дополнила лодочками на высоких каблуках. Выглядела 52-летняя актриса почти на высоте. Но только "почти", потому что в очередной раз продемонстрировала на лице пятна пудры.

Как только снимки попали в Сеть, публика принялась упражняться в чувстве юмора. "Упала лицом в торт", "Когда не смогла пройти мимо булочек с сахарной посыпкой", "Пришла явно навеселе", - эти и многие другие перлы оставляли остроумные юзеры в комментариях к новости. Нашлись и те, кто посочувствовали Кидман и даже дали ей ценный совет: "Николь, найми себе нормального визажиста!".

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!