Звезду "Счастливы вместе" задержали с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую роль Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", задержали сотрудники ГИБДД с пакетиком кокаина в Москве.
Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, передает Day.Az.
По данным столичной полиции, в субботу 28 сентября сотрудники ДПС на улице Стромынке остановили машину Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС водитель заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
"В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство - кокаин", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве. В полиции не уточнили личность водителя.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Наталье Бочкаревой.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России, ее отпустили под подписку о невыезде.
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