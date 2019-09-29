Балерина Анастасия Волочкова выложила в своем инстаграме архивное видео со своего выступления в шоу "Ледниковый период", где Анастасия Заворотнюк была ведущей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она заставила поволноваться поклонников актрисы, оставив под роликом неоднозначную подпись.

"Сейчас можно только молиться о ее душе... Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...", - написала Волочкова.

Однако через несколько часов после публикации этого текста, балерина изменила его, выложив в соцсети другую формулировку.

"Сейчас можно только молиться о ней и надеяться на её выздоровление", - написала измененную фразу Волочкова.

В результате приму Большого театра раскритиковали пользователи Сети. Вероятно, из-за этого балерине пришлось закрыть в соцсети комментарии.

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