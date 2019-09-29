Родители актера Антона Ельчина рассказали о жизни после смерти сына, сообщают СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, они признались, что до сих пор не могут смириться с утратой сына.

Виктор и Ирина Ельчины рассказали, что каждый день приходят на могилу к сыну.

Они добавили, что унять горе им помог актер Джон Войт. Он призвал их бороться и увековечить память Антона в головах людей.

Антон Ельчин погиб в возрасте 27 лет. Его придавило собственным автомобилем.

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