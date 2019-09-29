Известный в России манекенщик азербайджанского происхождения Эмиль Гасанзаде и его российская коллега Кристина Суркова приняли участие в романтическом фотопроекте.



Фотографиями с фотосета Гасанзаде поделился на своей странице в Instagram.



Автором проекта выступила российский фотограф Татьяна Кот. Съемки прошли в Италии, где модели предстали в образах современных Ромео и Джульетты, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.



Родители Эмиля Гасанзаде много лет назад переехали жить в Россию. Он родился, вырос и получил образование в Москве. На данный момент работает не только моделью, но и занимается футболом. Также Гасанзаде является участником конкурса красоты Miss&Mr National Azerbaijan, финал которого состоится в скором времени в Баку.



Кристина Суркова принимает участие во многих модных проектах не только в России, но и зарубежных странах.

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