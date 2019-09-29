https://news.day.az/showbiz/1161027.html Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД. Снимок появился в инстаграме артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Шварценеггер написал под кадром, что поздравляет сына с днем рождения.
"Кристофер, ты моя радость... ты заставляешь меня так гордиться каждый день, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал", - написал Шварценеггер.
Пользователи Сети стали разгадывать смысл наряда сына актера и предположили, что в этом наряде он мог сниматься в одном из фильмов.
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