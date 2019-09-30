Внук Снупа Дога умер через 10 дней после рождения - ФОТО
Снуп Дог - гордый отец троих детей. Он старается участвовать в жизни сыновей Корда и Корделла, а также не оставляет без внимания дочь Кори.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, на днях в семье рэпера произошло несчастье - старший сын рэпера поделился в Instagram постом, в котором рассказал о смерти своего ребенка. Мальчику, получившему имя Кай Лав, было всего 10 дней от роду.
О причинах смерти сына 25-летний Корд Бродус не упомянул. Корд и его возлюбленная Сорайя воспитывают 13-месячную дочь Эллевен Лав. По словам сына Снуп Дога, они с любимой нашли в себе силы двигаться дальше.
"Он умер у меня на руках, и это ощущение никогда меня не оставит. Для меня совершенно ясно, почему двоим любящим людям, как я и Сорайя, был дарован ангел, подобный Каю. Мы будем использовать его энергию, чтобы растить Эллевен лучшим человеком", - написал Корд.
Отметим, что Корд Бродус подарил знаменитому рэперу двух внуков: 4-летнего Зиона и годовалую Эллевен. Новорожденный Кай должен был стать третьим.
Н. Гасымова
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