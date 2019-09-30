https://news.day.az/showbiz/1161280.html Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку - ФОТО
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отпраздновали помолвку - ФОТО
50-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала помолвку со своим женихом - 44-летним бизнесменом и бывшим баскетболистом Алексом Родригесом. Торжество, на которое были приглашены близкие друзья и родственники будущих супругов, состоялось 27 сентября.
Как сообщает Day.Az, Дженнифер Лопес решила отпраздновать знаменательное событие в элегантном белом платье на одно плечо. Ее жених Алекс Родригес сделал выбор в пользу классического черного костюма и белой рубашки.
Добавим, что на опубликованных в Instagram снимках видны дети Лопес от предыдущих отношений - Эмма и Максимилиан, а также дочери Родригеса - Наташа и Элла.
Н. Гасымова
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