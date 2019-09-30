Вечно молодая Моника Беллуччи, мечта мужчин всех возрастов, одна из любимых актрис Дэвида Линча, отмечает 55-летний юбилей. Актриса и модель неоднократно входила в различные списки самых красивых и сексуальных женщин мира. Она сыграла около 70 ролей в кино и сериалах и получила несколько кинонаград, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.



Актерскую карьеру Беллуччи начала в 25 лет. К этому моменту она уже стала известной моделью, печаталась на обложках популярных глянцевых журналов и рекламировала ведущие бренды в мире моды. Однако она решила не останавливаться на достигнутом и в 1990 году попробовала себя в кино в небольшой роли в телефильме Дино Ризи "Жизнь с детьми". Через два года великий Фрэнсис Форд Коппола предложил ей эпизодическую роль в "Дракуле", после чего ей посыпались предложения.



"Доберман", "Необратимость", "Матрица Перезагрузка", "Малена", "Страсти Христовы" и многие другие фильмы сделали Монику Беллуччи одной из самых популярных и знаменитых актрис мирового кино. В третьем сезоне "Твин Пикса" Дэвид Линч позвал актрису сыграть саму себя в эпизоде, описывающем сон персонажа сериала, сыгранного самим режиссером.



В течение почти 15 лет Моника Беллуччи и Венсан Кассель, с которым она познакомилась на съемках фильма "Квартира", представляли собой самую привлекательную супружескую кинопару. Однако в 2013 году супруги неожиданно объявили о разводе. Беллуччи воспитывает двух дочерей от брака с французским актером - Деву и Леони.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!