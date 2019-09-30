https://news.day.az/showbiz/1161463.html Названа дата выхода нового сезона «Голоса»
Названа дата выхода нового сезона «Голоса»
Новый сезон музыкального шоу "Голос" начнется в эфире Первого канала 11 октября в 22.30 (Баку).
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вещателя, передает Day.Az.
Отмечается, что в новом сезоне примут участие 120 вокалистов.
Наставниками команд будут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Ведущий - Дмитрий Нагиев.
Также ожидаются нововведения. Теперь зрители получат красную кнопку и смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, еще до того, как наставники примут решения.
Кроме того, зрители смогут выбрать лучшего наставника по итогам целого сезона.
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