Новый сезон музыкального шоу "Голос" начнется в эфире Первого канала 11 октября в 22.30 (Баку).

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вещателя, передает Day.Az.

Отмечается, что в новом сезоне примут участие 120 вокалистов.

Наставниками команд будут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Ведущий - Дмитрий Нагиев.

Также ожидаются нововведения. Теперь зрители получат красную кнопку и смогут вступить в игру прямо по ходу эфира, еще до того, как наставники примут решения.

Кроме того, зрители смогут выбрать лучшего наставника по итогам целого сезона.

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