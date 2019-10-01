Леонид Агутин - отец двух дочерей: Полины от балерины Марии Воробьевой и Елизаветы, рожденной в союзе с певицей Анжеликой Варум. Старшая дочь певца живет во Франции, младшая же с 2003 года обитает в Америке. Там Лиза занимается построением музыкальной карьеры, решив пойти по стопам родителей и стать певицей. И хотя рок-группа Лизы Without Gravity пока не так известна, Леонид во всем поддерживает дочь и делится ее успехами с подписчиками в Instagram.



Как сообщает Day.Az, на днях Агутин поделился на своей странице в Instagram новой фотографией наследницы. Лиза была запечатлена во время исполнения песни. Фолловеры не остались равнодушными к такому удачному кадру и оставили множество восхищенных комментариев под снимком.

Н. Гасымова

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