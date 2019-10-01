Адель завела роман с известным рэпером - ФОТО
Одна из самых популярных британских певиц Адель совсем недавно пережила расставание с супругом Саймоном Коннекки. В сентябре певица официально подала документы на развод и сейчас начинает строить новую личную жизнь.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, новым избранником Адель стал 37-летний Джозеф Джуниор Аденуга, более известный под псевдонимом Скепта. Несколько недель назад звезд видели вместе на праздновании дня рождения Скепты в Crystal Maze в Лондоне.
"Между ними тесная связь и особые отношения. Они проводят много времени вместе, и друзья уверены, что они станут отличной парой", - рассказал проверенный источник The Daily Mail.
Отметим, что еще давно между артистками завязались теплые отношения, поскольку они оба родом из Тоттенхэма.
Н. Гасымова
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