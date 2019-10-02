Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк все еще находится в одной из московских больниц. В каком состоянии сейчас перебывает знаменитость, пока неизвестно. Но ее концертный директор Станислав Христов пообещал поклонникам, что Анастасия вскоре выйдет на связь и ответит на все вопросы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, представитель Анастасии Заворотнюк уже договорился с одним из российских телеканалов об интервью. Правда, Станислав пока не уточнил, когда именно оно состоится.

"Я пока не знаю. У меня точной даты нет. У меня есть договоренность с каналом об интервью", - заявил концертный директор актрисы.

Отметим, что ранее Христов анонсировал интервью до конца сентября. Однако сентябрь подошел к концу, а Заворотнюк так и не вышла на связь, чтобы развеять все слухи. В свою очередь, поклонники стали переживать по этому поводу и предполагают, что у их кумира ухудшилось состояние.

Н. Гасымова

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