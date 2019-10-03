Брэд Питт и Анджелина Джоли познакомились в 2005-м на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", безнадежно влюбились друг в друга, стали встречаться, жить вместе и были невероятно счастливы. Через семь лет пара обручилась.

В романтическом фильме на этом бы история закончилась, но в жизни все по-другому. Отношения Джоли и Питта начали портиться с невероятной скоростью, и к 2014-му, когда актеры официально стали мужем и женой, Анджелина уже была не так уверена, правильно ли выбрала спутника жизни.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Woman.ru, инсайдер рассказал порталу Us Weekly, что звезда "Малефисенты" вообще не очень-то горела желанием выходить замуж. "Анджелина чувствовала, что Брэд давит на нее", ― заявил аноним. Теперь Анджелина, по словам того же инсайдера, больше не хочет выходить замуж ― слишком тяжело она пережила развод с Питтом, хотя он по счету был уже третьим. Джоли также была замужем за Билли Бобом Торнтоном и Джонни Ли Миллером.

"В моей жизни в последние пару лет были времена, когда я не чувствовала себя свободной, не чувствовала себя в безопасности. Я ощущала себя маленькой, загнанной в угол. Мне потребовалось много времени, чтобы снова найти себя", - рассказывала актриса.

Н. Гасымова

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