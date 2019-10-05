Компания-резидент фонда "Сколково" "Промобот" на Synergy Global Forum в Петербурге представила голливудскому актеру, бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру его робота-двойника, сообщили РИА Новости представители компании.

Робот полностью имитирует внешность своего "прототипа". Он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. "Лицо" андроида может воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека. Чтобы добиться максимальной реалистичности, российские специалисты создали и запатентовали собственную конструкцию лица, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

"Сегодня нам удалось показать робота Арнольду Шварценеггеру, первую b2c-версию робота мы сделали именно в виде Арнольда. Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот "очень похож". Несколько раз спрашивали робота, какие сигары больше всего любит "Железный Арни", а дроид отвечал: "Кубинские". Коллеги очень интересовались, продаём ли мы роботов в США и можем ли мы начать выстраивать отношения", - рассказал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Это не первый российский робот с внешностью человека. В сентябре 2019 года "Промобот" запустил серийное производство роботов-двойников. Они предназначены для работы в местах повышенного скопления людей, помогают людям с навигацией, отвечают на вопросы, транслируют промоматериалы и запоминают каждого, с кем приходилось общаться. Робот способен беспрерывно функционировать на протяжении восьми часов. Когда у него кончается заряд, то он самостоятельно направляется к источнику энергии.



"Промобот" основан в 2015 году в Перми. Компания является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Промоботы используются в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя людей-сотрудников. Роботы Promobot уже работают в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.

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