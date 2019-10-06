Эпатажная Леди Гага, которая нетрезвой упала перед авто, удивила поклонников заявлением. В Twitter звезда сообщила, что назовет свой новый альбом Adele. Шутка это или нет - никто не знает.

В марте 2019 года появилась информация, что Леди Гага работает над шестым студийным альбомом. Накануне артистка сообщила на своей странице в Twitter название предстоящего релиза.

"Я назову мой следующий альбом "АДЕЛЬ", - написала звезда, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Никаких комментариев Гага больше не оставила, а вот ее фолловеры, ошарашенные неожиданной новостью, засыпали знаменитость вопросами о том, связано ли это с британской певицей и не шутит ли Гага.

Отметим, что Леди Гага уже сотрудничала с такими исполнительницами, как Бейонсе и Кристина Агилера. С Адель американка находится в теплых дружеских отношениях, так что их дуэт вполне реален.

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