После развода со своим звездным супругом Брэдом Питтом Анджелина Джоли переехала в роскошный дом, который расположен в одном из самых элитных районов Лос-Анджелеса - Лос-Фелисе. Актриса ранее уже показывала свое необычное жилье в лесу Камбоджи, а теперь решилась продемонстрировать место, где постоянно проживает с детьми.

На опубликованном видео в YouTube-аккаунте студии Disney главный секс-символ Голливуда проводит экскурсию, показывая роскошный интерьер своих апартаментов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В особняке звезды на трех этажах расположены ванная комната, гостиная, несколько спален, тренажерный зал, столовая, библиотека и гостевой домик. На территории есть свой сад и бассейн, а чтобы зайти в дом, нужно подняться по большой лестнице.

На первом этаже расположена гостиная и огромная кухня. На верхних этажах находится святая святынь - спальня Анджелины Джоли. Но самыми интересными в ее доме оказались необычные питомцы - гигантская ящерица, кролик и собака.

Отметим, что стоимость дома площадью в 7500 квадратных метров оценивается в 25 миллионов долларов. Актриса с шестью детьми поселилась в особняке в мае 2017 года, тогда папарацци удалось запечатлеть момент, как звездная семья перевозит свои вещи в грузовиках.

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