https://news.day.az/showbiz/1163219.html Азербайджанский стилист в гостях у турецкой поп-дивы - ФОТО
Азербайджанский стилист в гостях у турецкой поп-дивы - ФОТО
Находящийся в Турции азербайджанский стилист Анар Агакишиев стал гостем популярной турецкой поп-певицы Демет Акалын.
Как передает Day.Az, Анар навел красоту звезде турецкой эстрады и поделился их совместным снимком.
"Я приглашен в дом самой известной поп-звезды Турции, о чем долго мечтал. Пусть Аллах, исполнит желания каждого и мои в их числе. Я благодарен Селин Джигерчи за осуществление моей мечты. Спасибо тебе, мой друг", - подписал стилист фотографию.
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