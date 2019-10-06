Находящийся в Турции азербайджанский стилист Анар Агакишиев стал гостем популярной турецкой поп-певицы Демет Акалын.

Как передает Day.Az, Анар навел красоту звезде турецкой эстрады и поделился их совместным снимком.

"Я приглашен в дом самой известной поп-звезды Турции, о чем долго мечтал. Пусть Аллах, исполнит желания каждого и мои в их числе. Я благодарен Селин Джигерчи за осуществление моей мечты. Спасибо тебе, мой друг", - подписал стилист фотографию.

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