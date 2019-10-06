https://news.day.az/showbiz/1163229.html Умер один из основателей группы Cream
Умер один из основателей группы Cream
Британский барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинжер Бейкер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на его официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель", - указано в сообщении.
Причины смерти музыканта не уточняются.
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