Британский барабанщик и один из основателей рок-группы Cream Джинжер Бейкер умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается в воскресенье, 6 октября, на его официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром. Спасибо всем за ваши добрые слова за последние несколько недель", - указано в сообщении.

Причины смерти музыканта не уточняются.

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