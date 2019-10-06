Папарацци заметили 50-летнюю Джей Ло на улицах Нью-Йорка и давай фотографировать, пытаясь подловить певицу и актрису, мол, показать, что в жизни она не такая идеальная, какой кажется в Инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на soulpost.ru.

Но оказалось, что она действительно хороша! Дженнифер правда много тренируется и, конечно же, вкладывает много денег в свою внешность, посещая косметолога и других специалистов. Ведь ее внешний вид - залог ее успеха на сцене и в кадре.

Естественно, что Ло может позволить своему лицу отдохнуть от тонн косметики, которую всегда использует на концертах. И на свои годы она прекрасно выглядит!

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