https://news.day.az/showbiz/1163230.html 50-летняя Дженнифер Лопес не боится выйти на улицу без макияжа - ФОТО
50-летняя Дженнифер Лопес не боится выйти на улицу без макияжа - ФОТО
Папарацци заметили 50-летнюю Джей Ло на улицах Нью-Йорка и давай фотографировать, пытаясь подловить певицу и актрису, мол, показать, что в жизни она не такая идеальная, какой кажется в Инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на soulpost.ru.
Но оказалось, что она действительно хороша! Дженнифер правда много тренируется и, конечно же, вкладывает много денег в свою внешность, посещая косметолога и других специалистов. Ведь ее внешний вид - залог ее успеха на сцене и в кадре.
Естественно, что Ло может позволить своему лицу отдохнуть от тонн косметики, которую всегда использует на концертах. И на свои годы она прекрасно выглядит!
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